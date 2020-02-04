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معلومات لا تعرفها عن "فتى النيل الأسمر"

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 05:56 ص
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بوابة الفجر
روان هيثم محمد
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الفنان والمطرب المصري عماد عبد الحليم، أحد أبناء مدينة الإسكندرية الذي لمع في قصر الثقافة بالإسكندرية.

وقدم الراحل العديد من الأعمال التي نالت  قلوب الملايين.

ويستعرض "الفجر الفني" بعض المحطات التي خاضها في حياته.

1- بدأ مسيرته الغنائية في الـ12 من عمره.

2- قام بالغناء في حفل زفاف الطبيب الخاص للفنان عبد الحليم حافظ.

3- تكفل عبد الحليم حافظ برعايته ماديًا ومعنويًا.

4- تعلم من عبد الحليم حافظ أصول الغناء، والطرب.

5- أخرج ثمرة جديدة من عائلته للفن وهي ابنة شقيقه الفنانة أنغام.

6- شارك في عدة مسلسلات منها العندليب الأسمر، الضباب.

7- قدم العديد من الأفلام منها الأخوة الغرباء، عذاب الحب، كرامتي، مذبحة الشرفاء.

8- يمتلك موهبة الغناء أيضا فكان له عدة أغاني منها ليه حظي معاكي يا دنيا كدة، أمي.

9- لقب من قبل جمهوره بعدة ألقاب منها الكروان الحساس، البلبل الحزين، فتى النيل الأسمر، عبد الحليم، الملاك الجميل.

10- مثل في عدة مسرحيات منها النهاردة أخر جنان، للسيدات فقط، نعم ولا، صاحبة الجلالة، خيل الحكومة.

11- تعرض للعديد من الإشاعات من قبل منافسيه، أثرت عليه نفسيا وقرر عدم الظهور أمام الجمهور مرة أخرى.


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الكلمات المفتاحية

منوعات فن عماد عبد الحليم الفجر الفني السكندري اغانى

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