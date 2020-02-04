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أبرزها رؤيته للسينما بأنها تعكس الواقع.. 9 معلومات عن حياة الكاتب الراحل محمود أبو زيد
الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 05:23 ص
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روان هيثم محمد
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الكاتب محمود أبو زيد الذي تميز بحبه للكتابة، وأثبت وجوده وعدف بأهم كاتب بالسينما المصرية في ثمانيات القرن العشرين، وكتب العديد من الأعمال التي مازالت إلى الأن في ذهن المشاهد..
وتعرض إليكم "الفجر الفني" بعض المعلومات لا تعرفها عن حياته..
1- حصل في عام 1966 على بكالوريوس المعهد العالي للسينما.
2- تخرج من كلية الأداب بقسم الفلسفة وعلم النفس.
3- اعتزل المجال الفني لفترة، وذلك لما تلقته السينما المصرية من الابتذال والتدهور والعري.
4- كان يرى ان السينما تعكس الواقع.
5- ألف عدة أفلام سينمائية منها العار، الكيف، الأجندة الحمراء.
6- اتسم بطابع البساطة والكوميدية.
7- ألف معظم أغاني أفلامه.
8- كتب العديد من المسلسلات التليفزيونية منها العمة نور، جري الوحوش، الذل، البيضة والحجر، عيون لا ترى الشمس.
9- أنجب ثلاث أبناء هما المطرب والممثل الشهير كريم أبو زيد، الملحن أشرف أبو زيد، كاتب السيناريو أحمد أبو زيد.
1- حصل في عام 1966 على بكالوريوس المعهد العالي للسينما.
2- تخرج من كلية الأداب بقسم الفلسفة وعلم النفس.
3- اعتزل المجال الفني لفترة، وذلك لما تلقته السينما المصرية من الابتذال والتدهور والعري.
4- كان يرى ان السينما تعكس الواقع.
5- ألف عدة أفلام سينمائية منها العار، الكيف، الأجندة الحمراء.
6- اتسم بطابع البساطة والكوميدية.
7- ألف معظم أغاني أفلامه.
8- كتب العديد من المسلسلات التليفزيونية منها العمة نور، جري الوحوش، الذل، البيضة والحجر، عيون لا ترى الشمس.
9- أنجب ثلاث أبناء هما المطرب والممثل الشهير كريم أبو زيد، الملحن أشرف أبو زيد، كاتب السيناريو أحمد أبو زيد.
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