أبرزها رؤيته للسينما بأنها تعكس الواقع.. 9 معلومات عن حياة الكاتب الراحل محمود أبو زيد

"الفجر الفني"









وتعرض إليكمبعض المعلومات لا تعرفها عن حياته..1- حصل في عام 1966 على بكالوريوس المعهد العالي للسينما.2- تخرج من كلية الأداب بقسم الفلسفة وعلم النفس.3- اعتزل المجال الفني لفترة، وذلك لما تلقته السينما المصرية من الابتذال والتدهور والعري.4- كان يرى ان السينما تعكس الواقع.5- ألف عدة أفلام سينمائية منها العار، الكيف، الأجندة الحمراء.6- اتسم بطابع البساطة والكوميدية.7- ألف معظم أغاني أفلامه.8- كتب العديد من المسلسلات التليفزيونية منها العمة نور، جري الوحوش، الذل، البيضة والحجر، عيون لا ترى الشمس.9- أنجب ثلاث أبناء هما المطرب والممثل الشهير كريم أبو زيد، الملحن أشرف أبو زيد، كاتب السيناريو أحمد أبو زيد.