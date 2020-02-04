جولة في تاريخ مواجهات الزمالك ضد حرس الحدود

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لاستقبال منافسه حرس الحدود على ملعب القاهرة مساء غد الأربعاء ضمن إطار منافسات الجولة الـ16 من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

موعد مباراة الزمالك ضد حرس الحدود

ومن المقرر أن تُقام مباراة الزمالك ضد حرس الحدود على ملعب القاهرة ضمن إطار منافسات الجولة الـ16 من مسابقة الدوري المصري الممتاز في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة من مساء غد الأربعاء 5 فبراير 2020 ميلادياً، الموافق 11 جمادي الأخر 1441 هجرياً.

الزمالك في مهمة تعديل المسار

ويدخل فريق الزمالك بقيادة المدرب الفرنسي باتريس كارتيون مباراة حرس الحدود وعينه على النقاط الثلاث بعد تعادل الفارس الأبيض في آخر مباراة له في الدوري مع وادي دجلة التي أقيمت في استاد السلام، ليبقى في المركز الخامس في جدول الترتيب بعد لعب 13 مباراة، فاز في 7 منها وتعادل في 4 وخسر 2، ليجمع بذلك 25 نقطة فقط تبقيه بعيدًا عن المنافسة على اللقب المحلي.

مواجهات الزمالك ضد حرس الحدود

ويستعرض موقع الفجر الرياضي لمتابعيه الكرام مواجهات الفارس الأبيض مع الفريق العسكري منذ أن صعد الحرس للدوري الممتاز موسم 2002-2003.

واجه الزمالك حرس الحدود فى 36 مناسبة، منها 30 لقاء بالدورى و6 بكأس مصر.

فى 20 مباراة كان النصر حليفاً لأبناء ميت عقبة، فيما فاز حرس الحدود فى 9 مباريات، وحسم التعادل نتيجة 6 مباريات أخرى.

زار لاعبو الزمالك شباك حرس الحدود بـ56 هدفًا خلال مواجهات الفريقين السابقة، بينما استقبلت الشباك البيضاء 38 هدفًا.

ـيعتبر عمرو زكى ومصطفى فتحى هدافى مواجهات الزمالك ضد حرس الحدود برصيد 4 أهداف لكل منهما.

ـ كان أكبر فوز فى مواجهات الفريقين من نصيب حرس الحدود وفاز بخماسية نظيفة على الزمالك فى لقاء الدور الأول بالدورى الممتاز موسم 2005-2006