Advertisements
Advertisements
Advertisements

عمرو أديب: "الحجر الصحي في أمريكا في معسكرات الجيش"

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 08:16 ص
Advertisements
عمرو أديب
عمرو أديب
أشرقت حفني
Advertisements
قال الإعلامي عمرو أديب، إن الولايات المتحدة الأمريكية قررت أن تجعل مقر الحجر الصحي للمشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا والعائدين من الدول التي ظهر بها الفيروس، في معسكرات الجيش في عدد من الولايات المتحدة.

وأضاف أديب، خلال حلقة اليوم، من برنامج "الحكاية"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن الأفراد الذين سيدخلون الحجر الصحي بالولايات المتحدة سيذهبون لمعسكرات الجيش بمقرات معروفة.

وتابع الإعلامي: "أي حد هيجي أمريكا من الدول التي ظهر فيها حالات إصابة بالكورونا هيتحط في الحجر الصحي في معسكرات الجيش.. مفيش هزار.. هيتعاملوا مع دكاترة من الجيش.. لا حد يدخل ولا حد يخرج ولا حد هيتحرك".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

فيروس الكورونا انتشار كورونا اخبار

أخبار تهمك

Appeared | نتيجة الشهادة الإعدادية التيرم الأول في محافظات "القليوبية - الشرقية - البحيرة - الغربية - بور سعيد".. إليكم روابط الحصول على نتيجة الص الثالث الإعدادي

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. الصين تعلن خبرًا سارًا بشأن فيروس "كورونا"

منذ حوالي 9 ساعات

هل يرحل محمد صلاح عن ليفربول بعد التتويج بالدوري الإنجليزي "مو" يظهر فى إهتمامات برشلونة

منذ ساعة و 9 دقيقة

الضربة الأولى من سيتين.. مدرب برشلونة يقلب الطاولة على ريال مدريد

منذ حوالي 10 ساعات

عثمان ديمبلي يسبب ثورة غضب داخل برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

أول تعليق من السفير السوداني بالقاهرة على بيان الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

زلزال الميركاتو.. بيريز يفاجئ برشلونة بالصفقة الكبرى

منذ حوالي 10 ساعة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2020 بالاسم ورقم الجلوس (التيرم الأول) عبر موقع مديرية التربية والتعليم البديل qalubiaedu.org

منذ حوالي 11 ساعة

"كورونا يغزو الصين".. 350 حالة وفاة و2100 إصابة جديدة بإقليم هوبي

منذ يوم

ميسي مهدد بفقدان عرش هدافي الليجا

منذ ساعتين و 54 دقيقة

مسئول حكومي سابق يفجر مفاجأة بخصوص الضرائب على فودافون

منذ حوالي 10 ساعات

وزيرة الصحة توضح حقيقة انتقال فيروس كورونا عبر الطيور

منذ ساعة و نصف

الاتحاد الأفريقي يكشف مفاجأة عن مصير مباراة الأهلي والهلال السوداني

منذ ساعتين و 27 دقيقة

الاتحاد الإفريقي يكشف مفاجأة عن مصير مباراة الأهلي والهلال السوداني

منذ حوالي 9 ساعات

صفقة الموسم.. الأهلي يتأهب للتعاقد مع نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 13 ساعة

"هنيدي" يقصف جبهة "حلمي" والسقا يرد: "مش أحسن من اللي بيعمل ستارة بيتهم بدلة"

منذ حوالي 21 ساعة

موضوعات متعلقة

إيران تعلن عدم تسجيل أي إصابات بوباء "كورونا" في البلاد

روسيا: نقل سبع صينيين إلى المستشفى للاشتباه بإصابتهم بـ"الكورونا"

هل أنت في خطر الإصابة بفيروس كورونا؟ .. صحيفة أمريكية تكشف

"الصحة" تكشف حقيقة انتشار فيروس كورونا في أفريقيا

الصحة: نبذل جهودًا كبيرة لمواجهة فيروس كورونا

عمرو أديب عن انتشار فيروس كورونا: "اللي حاسس بأعراض يروح المستشفى"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:31 م

Appeared | نتيجة الشهادة الإعدادية التيرم الأول في محافظات "القليوبية - الشرقية - البحيرة - الغربية - بور سعيد".. إليكم روابط الحصول على نتيجة الص الثالث الإعدادي

وزيرة الصحة توضح حقيقة انتقال فيروس كورونا عبر الطيور

07:36 ص

"هنيدي" يقصف جبهة "حلمي" والسقا يرد: "مش أحسن من اللي بيعمل ستارة بيتهم بدلة"

12:05 م

الاتحاد الأفريقي يكشف مفاجأة عن مصير مباراة الأهلي والهلال السوداني

06:40 ص

أول تعليق من السفير السوداني بالقاهرة على بيان الأهلي

11:03 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زيادة المعاشات لدفع 2 مليون موظف للمعاش المبكر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: القوة الغاشمة لأصحاب المليارات

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ليست مجرد مباراة

DMCA.com Protection Status