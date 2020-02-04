عمرو أديب: "الحجر الصحي في أمريكا في معسكرات الجيش"



وأضاف أديب، خلال حلقة اليوم، من برنامج "الحكاية"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن الأفراد الذين سيدخلون الحجر الصحي بالولايات المتحدة سيذهبون لمعسكرات الجيش بمقرات معروفة.



وتابع الإعلامي: "أي حد هيجي أمريكا من الدول التي ظهر فيها حالات إصابة بالكورونا هيتحط في الحجر الصحي في معسكرات الجيش.. مفيش هزار.. هيتعاملوا مع دكاترة من الجيش.. لا حد يدخل ولا حد يخرج ولا حد هيتحرك".

قال الإعلامي عمرو أديب، إن الولايات المتحدة الأمريكية قررت أن تجعل مقر الحجر الصحي للمشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا والعائدين من الدول التي ظهر بها الفيروس، في معسكرات الجيش في عدد من الولايات المتحدة.