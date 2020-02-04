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أهداف نابولي وسامبدوريا بالدوري الإيطالي
الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 04:32 ص
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محمد مرعي
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حقق فريق نابولي فوزا غاليا من ملعب مضيفه سامبدوريا
بأربعة أهداف مقابل هدفين مساء أمس الاثنين
في الجولة الـ22 من الدوري الإيطالي.
وتقدم نابولي بهدفين
حملا توقيع اركاديوز ميليك وإليف إلماس ولكن سامبدوريا لم يستسلم ورد بهدفين عن طريق
فابيو كوالياريلا في الدقيقة 26 ومانولو جابياديني من ضربة جزاء في الدقيقة 73.
لكن قبل سبع دقائق
من نهاية المباراة سجل دييجو ديم الهدف الثالث لنابولي، وفي الدقيقة السابعة من الوقت
بدل الضائع أحرز درايس ميرتينز الهدف الرابع من خطأ قاتل لحارس سامبدوريا إيميل أوديرو.
الفوز رفع رصيد
نابولي إلى 30 نقطة في المركز العاشر وتوقف رصيد سامبدوريا عند 20 نقطة في المركز الـ16.
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