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عثمان ديمبلي يسبب ثورة غضب داخل برشلونة

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 04:25 ص
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عثمان ​ديمبيلي
عثمان ​ديمبيلي
محمد الصو
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ظهرت بوادر الغضب على مجلس إدارة نادي برشلونة الإسباني برئاسة جوسيب ماريا بارتوميو، بسبب الإصابات التي تضرب لاعب الفريق الأول لكرة القدم، وعدم قدرته للملعب حتى هذه اللحظة.


الفرنسي عثمان ديمبلي مهاجم الفريق، تعرض لإصابة بالقدم خلال تدريبات الفريق الجماعية أمس بالمدينة الرياضية، رغم أنه عائد من إصابة مؤخرًا.


ولم يستطيع المهاجم الفرنسي، استكمال المران رغم محاولته للإستجابة، إلا أنه لم يشارك وخرج حسبما أعلن النادي الكتالوني دون تحديد فترة الغياب.


وتسببت تجدد إصابة ديمبلي، بتصدير إنزعاجًا لدى الإدارة، خاصةً أنها كانت تنتظر عودته لخط الهجوم، في ظل غياب الأوروجوياني لويس سواريز، والذي خضع لجراحة عاجلة في الركبة ستبعده عن الملاعب لمدة أربع أشهر على الأقل.
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