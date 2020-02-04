"الصحة" توضح حقيقة عدم إبلاغ الأطباء بعملهم في مستشفى النجيلة



وقالت "زايد"، خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية" المذاع على فضائية "إم بي سي مصر": "لست مسئولة عن تصريحات النقابة وتسأل النقابة في ذلك الوزارة في هذه المهام تستدعي الأطقم الطبية، ويتم إعلامها بطبيعة المهام التي سيؤديها كل طبيب".



وتابعت وزيرة الصحة: "الوزارة بتفهم الأطقم الطبية والأطباء طبيعة العمل الذي سيتم تأديته أيا كان، وليس عملا إلزاميا، وسيكون هناك مكافأة مالية".

علقت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، على تصريحات نقابة الأطباء، عن استنكارها عدم إعلام الأطباء أنهم سيذهبون إلى الحجر الصحي المقام بمرسى مطروح لاستقبال الوافدين من مدينة ووهان الصينية، معقل انتشار فيروس كورونا.