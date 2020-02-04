نيمار أبرز الغائبين عن باريس في موقعة نانت

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، لمواجهة نانت، مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الفرنسي.







وأعلن النادي غياب البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم الفريق رفقة 7 لاعبين آخرين من المواجهة، بسبب تعرضها لإصابات مختلفة.





واستدعى الألماني توماس توخيل المدير الفني، 19 لاعبًا لمواجهة نانت، والتي جاءت كالآتي:- ميتشل باكر، بولكا، إدينسون كافاني، تشوبو موتينج، أنخيل دي ماريا، جوليان دراكسلر، إدريسا غاي، ماورو إيكاردي، تيلو كيرير، بريسنال كيمبيمبي، نيانزو كواسي، لايفن كورزاوا، كيليان مبابي، توماس مونييه، كيلور نافاس، لياندرو باريديس، ريكو، بابلو سارابيا، ماركو فيراتي.





وأوضح النادي، أن هناك 7 لاعبين سيغيبوا عن تلك المواجهة، أبرزهم البرازيلي نيمار دا سيلفا وديالو وإينسون وهيريرا بسبب معاناتهم من الإصابة.





وأكد، أن نيمار تعرض للإصابة بالغضروف خلال مباراة مونبيليه الأخيرة، لن تمكنه للمشاركة في مباراة الغد من الدوري.





بينما يغيب عبدو ديالو لما يقرب من ثلاث إلى أربع أسابيع بسبب إصابته على مستوى الفخذ الأيمن، فيما يغيب أندريه هيريرا بسبب إصابة عضلية.