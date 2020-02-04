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بـ2500 جنيه.. "القوى العاملة" تعلن فرص عمل جديدة

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 04:00 ص
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أرشيفية
أرشيفية
إسماعيل منطاوي
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أعلنت وزارة القوى العاملة، توافر 300 فرصة عمل، بإحدى الشركات الخاصة بكوم حمادة براتب يصل إلى 2500 جنيه.

وتضمنت الوظائف المتاحة لدى الشركة، 300 مندوب مبيعات، بشرط أن يكونوا حاصلين على مؤهل متوسط، ويجيدون القراءة والكتابة، من الذكور والإناث، براتب 2500 جنيه.

ولكل من يرغب في الحصول على وظيفة يتواصل مع المدير المسئول للشركة، عبدالعزيز عطية 01010213442.
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