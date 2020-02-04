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وزيرة التضامن تكشف عن تفاصيل برنامج "وعي"

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 05:12 ص
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نيفين القباج
نيفين القباج
أشرقت حفني
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قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الفقر ليس فقط الفقر المادي، وإنما يحتوي على افتقاد المفاهيم الأساسية من صحة وتعليم، مؤكدة أهمية وقف نزيف الجهل والوعي الزائف بالعادات الخاطئة، التي مازالت موجودة في بعض القرى والعشوائيات وبعض المناطق الحضرية.

وأضافت القباج، خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، ببرنامج "رأي عام"، المذاع على فضائية "تين"، أن وزارة التضامن تعمل على مكافحة الفقر من خلال تقديم الدعم المادي للمواطنين، وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين من خلال مبادرة حياة كريمة.

وتابعت وزيرة التضامن: نحتاج للعمل على توعية المواطنين بالمفاهيم والوعي، لأن هذا هو المحرك الأساسي الذي يؤدي لتحول هذه الأفكار لممارسات وسلوكيات خاطئة، ومنها ختان الإناث وزواج القاصرات والإتجار بالبشر وجميعها عادات تضر بالأسرة.

واستطردت: الوزارة بصدد إطلاق برنامج "وعي" قريبا، والذي يتضمن 12 رسالة توعية بكثير من القضايا المهمة للفرد والمجتمع، منها ختان الإناث ومكافحة الإتجار بالبشر، وصحة المرأة، وقضايا النظافة، ومكافحة المخدرات والتدخين والتمكين الاقتصادي، بما يعمل على تشكيل وعي المواطن المصري لتنمية المجتمع.
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وزيرة التضامن نيفين القباج توك شو اخبار

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