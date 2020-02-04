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مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 4 / 2 / 2020 والقنوات الناقلة لها

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 03:47 ص
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جدول مبارايات اليوم
جدول مبارايات اليوم
حسن شحاتة
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مواعيد مباريات اليوم حيث تقام العديد من المباريات الهامة اليوم الثلاثاء 4 / 2 / 2020، أبرزها مباراة النجم الساحلي ضد الصفاقسي في الدوري المصري، وليفربول ضد شروزبري تاون في كأس الاتحاد الإنجليزي، لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.

 

ويعرض لكم "الفجر الرياضي" مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:

 

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري "الجولة الـ16"

 

الجونة ضد وادي دجلة، تقام المباراة في تمام الخامسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة ON Sport.

 

طلائع الجيش ضد نادي مصر، تقام المباراة في تمام السابعة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة ON Sport.

 

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الفرنسي "الجولة الـ23"

 

نانت ضد باريس سان جيرمان، تقام المباراة في تمام العاشرة وخمس دقائق مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والحادية عشر وخمس دقائق مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر وخمس دقائق منتصف الليل بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 6.

 

مواعيد مباريات اليوم في الدوري التونسي "الجولة الـ10"

 

النجم الساحلي ضد الصفاقسي، تقام المباراة في تمام الثالثة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والرابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والخامسة مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة الوطنية التونسية 1.

 

مواعيد مباريات اليوم في كأس ملك إسبانيا "الدور ربع النهائي"

 

غرناطة ضد فالنسيا، تقام المباراة في تمام العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة السعودية الرياضية 1.

 

مواعيد مباريات اليوم في كأس الاتحاد الإنجليزي "دور الـ32"

 

ليفربول ضد شروزبري تاون، تقام المباراة في تمام العاشرة إلا ربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 2.

 

مواعيد مباريات اليوم في كأس ألمانيا "دور الـ16"

 

فيرد بريمن ضد بروسيا دورتموند، تقام المباراة في تمام العاشرة إلا ربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة سكاي سبورت HD1.

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