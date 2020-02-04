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بث حي KORA GOAL مشاهدة مباراة ليفربول و شروزبيري بث حي مباراة ليفربول HD

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 03:23 ص
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بوابة الفجر
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بث حي KORA GOAL مشاهدة مباراة ليفربول و شروزبيري بث حي مباراة ليفربول  HD يلاقي فريق ليفربول الانجليزي اليوم الثلاثاء نظيره شروزبيري تاون، في لقاء الاعادة بين الفريقين من الدور الرابع من بطولة كأس الإتحاد الإنجليزي.

 

 

بث حي KORA GOAL مشاهدة مباراة ليفربول و شروزبيري بث حي مباراة ليفربول  HD يحتضن ملعب الأنفيلد مواجهة ليفربول وشروزبيري، والتي من المتوقع أن يحسمها متصدر البريمير ليج لصالحه.

 

موعد مباراة ليفربول وشروزبيري

 

بث حي KORA GOAL مشاهدة مباراة ليفربول و شروزبيري بث حي مباراة ليفربول  HD تنطلق مباراة ليفربول وشروزبيري اليوم الـ4 من شهر فبراير، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة والحادية عشر إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة .

 

 

بث حي KORA GOAL مشاهدة مباراة ليفربول و شروزبيري بث حي مباراة ليفربول  HD وتنقل مباراة ليفربول وشروزبيري عبر مجموعة قنوات بي ان سبورتس الرياضية عبر قناتها beIN Sports HD2، ويعلق على اللقاء المعلق على محمد على.

 

 

يذكر أن ليفربول يدخل المباراة بمعنويات مرتفعه، حيث يفصل الريدز عن اتحقيق لقب البريمير ليج الغائب منذ 30 عام،  6 مباريات فقط لكي يحقق فيها الفوز من أجل التتويج بلقب البريميرلييج رقم 19 لبطولة الدوري في تاريخ النادي العريق


ليفربول الساعة الساعة 9.45 علي قناة 2
بث حي KORA GOAL مشاهدة مباراة ليفربول و شروزبيري بث حي مباراة ليفربول HD
بث حي KORA GOAL مشاهدة مباراة ليفربول و شروزبيري بث حي مباراة ليفربول HD
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