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"الصحة" ترد على شائعات بشأن مستشفى استقبال العائدين من الصين

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 04:31 ص
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وزارة الصحة
وزارة الصحة
أشرقت حفني
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قالت وزارة الصحة، إن الحالة الصحية للمصريين القادمين من الصين بخير، وجميعهم حالتهم الصحية جيدة، مشيرة إلى أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة استقبلتهم فور وصولهم بمطار العلمين.

وأضافت الوزارة، خلال تصريحات تلفزيونية، ببرنامج "مصر النهاردة"، المذاع على قناة "مصر الأولى"، أن البعض تداول مقاطع فيديو عارية تمامًا عن الصحة عن المستشفى المجهز لاستقبال المصريين العائدين من الصين، مؤكدا أن الهدف من هذه الفيديوهات تشويه الإنجازات التي تقوم بها الدولة المصرية.

وأوضحت الوزارة، أن مصر من أوائل الدول على مستوى العالم التي وضعت خطة وقائية للتعامل مع ظهور فيروس كورونا لحماية البلاد من ظهور الفيروس بها من خلال إجراءات وقائية احترازية، معقبة: منذ أن أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، توجيهاته بإحلاء من يرغب من أبناء الجالية المصرية في الصين، وإعادته لمصر كان هناك تناغمًا شديدًا جدًا بين جميع أجهزة الدولة المعنية، وتم اختيار فندق بالكامل في مطروح، وتم تجهيزه على أعلى مستوى بمختلف التخصصات الطبية، وأماكن الإقامة والإعاشة ليكون مقرًا للحجر الصحي لأفراد الجالية المصرية القادمة من الصين.
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فيروس الكورونا المصريين العائدين اخبار

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