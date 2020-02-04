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وزير التعليم يحسم الجدل بشأن تأجيل الدراسة

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 03:26 ص
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وزير التربية والتعليم طارق شوقي
وزير التربية والتعليم طارق شوقي
أشرقت حفني
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أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية، أن الوزارة لم تصرح مطلقًا بتأجيل الدراسة أو تغيير موعد بداية الفصل الدراسي الثاني بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأضاف شوقي، خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامية إيمان الحصر، ببرنامج "مساء دي أم سي"، المذاع على فضائية "دي أم سي"، أن المدارس ستبدأ الفصل الدراسي الثاني في الموعد المعلن، والمحدد وفقًا للتواريخ الرسمية التي حددتها الوزارة، معلقا: "كل ما يحدث هو نوع من أنواع إثارة البلبلة".

وشدد وزير التربية والتعليم على أنه لا تأجيل ولا تغيير في موعد الدراسة بأي مدرسة في أنحاء الجمهورية، معقبا: "مصر لا يوجد بها حالات إصابة بفيروس كورونا أو اشتباه في الإصابة".
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الكلمات المفتاحية

كورونا المستجد فيروس الكورونا التعليم

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