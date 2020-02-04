"كيكي سيتين" كلمة السر في صفقة برشلونة الجديدة

يرغب فريق برشلونة الإسباني في التعاقد مع نجم الدوري الإيطالي خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة من أجل تدعيم صفوف الفريق في الموسم القادم.

وأشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة "الموندو ديبورتيفو"، إن ريال مدريد حالياً الأقرب لـ ضم فابيان رويز لاعب نابولي، لكن كيكي سيتين مدرب البارسا بإمكانه أن يقلب الأحداث لأن اللاعب انفجر تحت قيادته في بيتيس.

وكان قد درب كيكي سيتين فريق ريال بيتيس لمدة موسمين من عام 2017 حتى عام 2019، ولكنه رحل في بداية الموسم الحالي.

ويصارع فريق ريال مدريد أيضاً نظيره برشلونة على ضم اللاعب الإسباني لصفوفه في الصيف.