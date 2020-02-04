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على متنها 128.. هبوط اضطراري لطائرة كندية
الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 03:14 ص
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الفجر
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هبطت طائرة من طراز "بوينج 767" تابعة لشركة "إير كندا"، اضطراريًا، عندما كانت عائدة من مدريد إلى تورنتو وعلى متنها 128 راكبًا.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط، عن متحدث باسم شركة "إير كندا"، قوله إن الطائرة واجهت مشكلة في المحرك بعد فترة وجيزة من الإقلاع، موضحًا أن أحد إطارات الطائرة تمزق عند الإقلاع، ما أدى إلى هبوط اضطراري.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط، عن متحدث باسم شركة "إير كندا"، قوله إن الطائرة واجهت مشكلة في المحرك بعد فترة وجيزة من الإقلاع، موضحًا أن أحد إطارات الطائرة تمزق عند الإقلاع، ما أدى إلى هبوط اضطراري.
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