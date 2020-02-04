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لامبارد بدأ خطوات التخلص من نجم الفريق

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 03:08 ص
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لامبارد
لامبارد
أحمد عصام
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 بدأ المدرب الإنجليزي فرانك لامبارد المدير الفني لفريق تشيلسي في اتخاذ خطوات للتخلص من نجم الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

 

وأشارت تقارير إنجليزية حسب كوبيه، إن لامبارد يخطط للتخلص من كيبا منذ وصوله إلى تشيلسي، واللاعب لديه شعور قوي بأن المدرب لا يحبه ولم يدعمه بشكل كافي بعد ان قرر استبعاده من التشكيله الأساسيه ضد ليستر سيتي بالجولة الماضية.

 

وشارك كابيرو الحارس البديل ضد ليستر سيتي خاصة بعد الاخطاء الكارثية التي ارتكبها كيبا هذا الموسم مع الفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز، وانتهت المباراة بالتعادل بنتيجة هدفين لكل فريق في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الكينج باور.

 

ويحتل فريق تشيلسي في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 41 نقطة.

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