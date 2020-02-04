التعليم لـ"أولياء الأمور": "اطمنوا في وراكم دولة شغالة صبح وليل"



وأضاف وزير التعليم، خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامي نشأت الديهي، على فضائية "تين"، أن مؤسسات الدولة حريصة على صحة أبنائها في الداخل والخارج، موجها رسالته للمصريين، قائلا: "اطمئنوا في وراكم دولة شغالة صبح وليل وإذا كان في خطوررة على صحة الأولاد سنبتدر بحمايتهم".



ووجه حديثه للشعب المصري، قائلا: "أتمنى ألا نستجيب لكلام غير موثق لإثارة البلبلة والجدل بين أبناء الشعب المصري"، معقبا: "استغرب من قدرتنا على تصديق الشائعات وتصديق ما تقوله الجهات الرسمية، ونظل نوجه التساؤلات للجهات الرسمية.



قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إنه لا يوجد أي شىء يستدعي الخوف والقلق من انتشار فيروس كورونا، مؤكدا أن الدولة المصرية حريصة بشكل كبير على حماية أبنائها من هذا الفيروس.