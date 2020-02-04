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إرلينج هالاند مهاجم "بسرعة الصاروخ" في دورتموند

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 03:04 ص
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هالاند
هالاند
محمد الدمتناوي
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يعيش الدولي النرويجي إرلينج بروت هالاند، لاعب فريق بروسيا دورتموند الألماني، فترات سعيدة مع فريقه الجديد، بعد ظهوره القوي واللافت في المباريات السابقة.

بعد تألقه.. دورتموند يخطف هالاند

وكان هالاند قد إنضم إلى بوروسيا دورتموند الألماني قادما من فريق ريد بول سالزبورج النمساوي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

شارك هالاند في 3 مباريات مع الفريق الألماني، بمعدل 136 دقيقة فقط. نجح في التسجيل بقميص فريقه 7 أهداف وصنع تمريرة حاسمة.

بداية هالاند القوية

تمكن هالاند في تسجيل أول أهدافه مع فريق بوروسيا دورتموند، أمام أوجسبورج، بعد دخوله بديلًا في الشوط الثاني، مسجلًا هاتريك في فوز فريقه بخمسة أهداف مقابل ثلاثة.

وفي مباراته الثانية سجل ثنائية أمام فريق كولن، في فوز دورتموند بخماسية جديدة.

وأخر مبارياته تمكن من تسجيل هدفين أمام فريق يونيون برلين، في فوز دورتموند بخماسية جديدة أيضًا.

هالاند يدخل تاريخ البوندسليجا

وأصبح هالاند أول لاعب في تاريخ البوندسليجا، يسجل 7 أهداف في أول 3 مباريات له في الدوري الألماني
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