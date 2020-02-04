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ترتيب الدوري الايطالي

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 02:54 ص
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يوفنتوس
يوفنتوس
محمد جمال
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 يستضيف اليوم فريق لاتسيو على ملعبه ووسط جماهيره فريق هيلاس فيرونا ضمن مباريات الجولة ال 22 من بطولة الدوري الإيطالي وهى المباراة المتبقية.

 

وكان فريق يوفنتوس قد حقق الفوز على فيورنتينا بثلاثية دون رد سجلهم كل من كريستيانو رونالدو هدفين وماتياس دى ليخت هدف، بينما تعادل ميلان أمام فريق هيلاس فيرونا بهدف لكل فريق، بينما حقق انتر ميلان الفوز على أودينيزي بهدفين دون رد سجلهم المهاجم البلجيكى روميلو لوكاكو.

 

ترتيب الدوري الايطالي

 

يوفنتوس 54 نقطة

انتر ميلان 51 نقطة

لاتسيو 49 نقطة

أتلانتا 39 نقطة

روما 39 نقطة

كالياري 32 نقطة

بارما 32 نقطة

ميلان 32 نقطة

نابولي 30 نقطة

هيلاس فيرونا 30 نقطة

بولونيا 30 نقطة

تورينو 27 نقطة

ساسولو 26 نقطة

فيورنتينا 25 نقطة

أودينيزي 24 نقطة

سامبدوريا 20 نقطة

ليتشي 19 نقطة

جنوا 16 نقطة

بريشيا 15 نقطة

سبال 15 نقطة

وتنطلق مباريات الجولة القادمة ال 23 من الدوري الإيطالي يوم الجمعه المقبل الموافق 7 فبراير بمباراة قوية بين روما وبولونيا وسيخرج يوفنتوس لمواجهة فريق هيلاس فيرونا بينما انتر ميلان سيواجه ميلان فى ديربي قوي


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