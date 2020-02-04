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3 مدافعين على طاولة مانشستر سيتي في الصيف

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 02:51 ص
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بوابة الفجر
أحمد عصام
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 وضع مسئولو فريق مانشستر سيتي الإنجليزي 3 مدافعين على طاولة النادي من أجل التعاقد مع أحدهم في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم صفوف الفريق في هذا الخط بعد ظهور ثغرات كبرى هذا الموسم.

 ووفقا لتقارير انجليزية حسب صحيفة التايمز، إن بيب جوارديولا يريد ضم مدافعين اثنين خلال سوق الإنتقالات الصيفية، حيث يتابع مانشستر سيتي مدافع فياريال " باو توريس "، و مدافع بنفيكا " روبن دياز "، ومدافع برايتون " لويس دانك ".

 ورحل المدافع البلجيكي فينسينت كومباني عن فريق مانشستر سيتي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية.
 وتعرض الفرنسي ايميريك لابورت لاعب الفريق بقطع في الرباط الصليبي خلال بداية الموسم الجاري، ولكنه عاد للمشاركة في الفترة الأخيرة.
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