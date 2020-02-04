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ترتيب هدافي الدوري المصري بعد مباراة مصر المقاصة وسموحة

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 02:28 ص
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عبد الله السعيد
عبد الله السعيد
عبد القادر عرابي
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إنطلقت أمس الإثنين 3 فبراير، مباريات الجولة 16 من الدوري المصري الممتاز بأربع مباريات، بدأت بلقاء أسوان والإسماعيلي، والذي إنتهى عند فوز أسوان بهدفين مقابل هدف، سجل لأسوان فادي فريد ومحمد عبد المجيد من ركلة جزاء، بينما سجل التونسي فخر الدين بن يوسف هدف الإسماعيلي الوحيد.

وحقق إنبي فوزاً صعباً على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف أيضاً، سجل للفريق البترولي محمد شريف ومحمود قاعود، بينما سجل للمقاولون التونسي سيف الدين الجزيري من علامة الجزاء.

وتعادل الإنتاج الحربي مع الإتحاد السكندري بدون أهداف، بينما تعادل سموحة ومصر المقاصة بهدف لكل منهما، سجل لسموحة رجب نبيل، وسجل للمقاصة ميدو جابر من ركلة جزاء.

وتستأنف المواجهات اليوم بمواجهة الجونة ضد وادي دجلة، ونادي مصر ضد طلائع الجيش، وتستكمل الأربعاء بلقاء الزمالك وحرس الحدود، على أن تختتم مبارايات الجولة يوم الخميس بلقائي المصري وطنطا والأهلي وبيراميدز.

على صعيد الهدافين، سيغيب متصدر القائمة عبد الله السعيد عن مبارة فريقه بيراميدز ضد الأهلي بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

وأضاف محمد شريف هدف اليوم لرصيده في شباك المقاولون العرب، ليحافظ على وصافة القائمة، فيما سجل سيف الدين الجزيري هدفاً في إنبي، ليتقدم للمركز الثالث على لائحة الهدافين، بالتساوي مع نجم سموحة حسام حسن الذي فشل في التسجيل اليوم، ونجم الأ÷لي وليد سليمان، والذي سيواجه بيراميدز الخميس.

ترتيب هدافي الدوري المصري

1- عبد الله السعيد (بيراميدز) 12 هدفاً
 2- محمد شريف (إنبي) 9 أهداف. 
3- وليد سليمان (الأهلي) 6 أهداف. 
4- سيف الدين الجزيري (المقاولون العرب) 6 أهداف.
 5- حسام حسن (سموحة) 6 أهداف. 
6- مصطفى محمد (الزمالك) 5 أهداف.
 7- محمد سمير (المقاولون العرب) 5 أهداف.
 8- محمد سالم (المقاولون العرب) 5 أهداف.
 9- حسين الشحات (الأهلي) 5 أهداف.
 10- تالا نداي (طلائع الجيش) 4 أهداف. 
11- أحمد رفعت (الإتحاد السكندري) 4 أهداف.
 12- عمرو الحلواني (حرس الحدود) 4 أهداف.
 13- رامي صبري (إنبي) 4 أهداف.
 14- أوميد أوكيري (أسوان) 4 أهداف. 
15- سعيدو أوسيمبوري (المصري) 4 أهداف.
 16- محمود رزق (الإتحاد السكندري) 4 أهداف

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