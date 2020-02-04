ترتيب هدافي الدوري المصري بعد مباراة مصر المقاصة وسموحة

وحقق إنبي فوزاً صعباً على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف أيضاً، سجل للفريق البترولي محمد شريف ومحمود قاعود، بينما سجل للمقاولون التونسي سيف الدين الجزيري من علامة الجزاء.

وحقق إنبي فوزاً صعباً على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف أيضاً، سجل للفريق البترولي محمد شريف ومحمود قاعود، بينما سجل للمقاولون التونسي سيف الدين الجزيري من علامة الجزاء.

وتعادل الإنتاج الحربي مع الإتحاد السكندري بدون أهداف، بينما تعادل سموحة ومصر المقاصة بهدف لكل منهما، سجل لسموحة رجب نبيل، وسجل للمقاصة ميدو جابر من ركلة جزاء.

وتعادل الإنتاج الحربي مع الإتحاد السكندري بدون أهداف، بينما تعادل سموحة ومصر المقاصة بهدف لكل منهما، سجل لسموحة رجب نبيل، وسجل للمقاصة ميدو جابر من ركلة جزاء.

وتستأنف المواجهات اليوم بمواجهة الجونة ضد وادي دجلة، ونادي مصر ضد طلائع الجيش، وتستكمل الأربعاء بلقاء الزمالك وحرس الحدود، على أن تختتم مبارايات الجولة يوم الخميس بلقائي المصري وطنطا والأهلي وبيراميدز.

وتستأنف المواجهات اليوم بمواجهة الجونة ضد وادي دجلة، ونادي مصر ضد طلائع الجيش، وتستكمل الأربعاء بلقاء الزمالك وحرس الحدود، على أن تختتم مبارايات الجولة يوم الخميس بلقائي المصري وطنطا والأهلي وبيراميدز.

على صعيد الهدافين، سيغيب متصدر القائمة عبد الله السعيد عن مبارة فريقه بيراميدز ضد الأهلي بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

على صعيد الهدافين، سيغيب متصدر القائمة عبد الله السعيد عن مبارة فريقه بيراميدز ضد الأهلي بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

وأضاف محمد شريف هدف اليوم لرصيده في شباك المقاولون العرب، ليحافظ على وصافة القائمة، فيما سجل سيف الدين الجزيري هدفاً في إنبي، ليتقدم للمركز الثالث على لائحة الهدافين، بالتساوي مع نجم سموحة حسام حسن الذي فشل في التسجيل اليوم، ونجم الأ÷لي وليد سليمان، والذي سيواجه بيراميدز الخميس.