مباحث الجيزة تشكل فريقًا لكشف ملابسات واقعة "قتيل أبو النمرس"





وضم فريق البحث ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أبو النمرس، والنقباء أحمد بدوي، فاروق عبد القادر، عبد العزيز فرحات، معاوني مباحث قسم الحوامدية، وتم نشر عدة أكمنة وتتبع خط سير هروب المتهمين، وسرعة القبض عليهم.



وكشف شهود عيان على جريمة قتل محمد عبد الحي، صاحب سوبر ماركت بمنطقة منيل شيحة، بمركز أبو النمرس، وقال: "الحكاية مخدتش دقيقة، كان يوجد أشخاص يستقلون "توك توك"، وأحدهم معه سلاح واقف خارج السوبر ماركت، وانتظروا خروج آخر زبون من المحل، ولدي استقلاله السيارة المتوقفة أمام المحل، أطلق أحدهم وابلًا من الأسلحة صوب صاحب السوبر ماركت"





وواصل شاهد العيان، أن "المجنى عليه كان جالسا في أحد زوايا السوبر ماركت، ولدى مشاهدته الجاني حاول الاختباء منه، لكن الأخير، أطلق وابل من الأعيرة النارية، أسقطه قتيلا في الحال وفروا هاربين مستقلين التوك توك، في طريقهم إلى مدينة الحوامدية بعد تأكدهم من قتله".





وأفاد مصدر أمني بقطاع أمن الجيزة أن صاحب السوبر ماركت الذي لقى مصرعه بطلقات نارية بمركز أبو النمرس، من عائلة الريس، ومقيم بمنطقة منيل شيحة، بنطاق مركز شرطة أبو النمرس جنوب المحافظة.





وأضاف المصدر ذاته في تصريحات إلى "الفجر" أن أحد أولاد عمومته وراء ارتكاب الجريمة، بسبب وجود خلافات عائلية بينهما، مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة، نشرت عدة أكمنة بمكان خط سير هروب المتهمين لتضييق الخناق عليهم، وسرعة القبض عليهم قبل هروبهم.





ويكثف رجال مباحث الجيزة من جهودهم لكشف ملابسات قتل، صاحب سوبر ماركت، بمنطقة منيل شيحة، بمركز أبو النمرس، جنوب المحافظة.





وتحفظت الأجهزة الأمنية على كاميرات المراقبة المركبة بمكان الجريمة لفحصها، والتوصل إلى مرتكبي الواقعة والقبض عليهم، فضلًا عن سماع شهود العيان بمكان الواقعة، الذين قال أحدهم: " كنا واقفين لاقينا واحد ضرب نار على صاحب السوبر ماركت وهرب".





كان قُتل صاحب سوبر ماركت بطلقات نارية، إثر قيام آخرين بإطلاق أعيرة نارية صوبه، حال تواجده داخل سوبر ماركت الذى يمتلكه بمنطقة منيل شيحة، بمركز أبو النمرس جنوب المحافظة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.





وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة، بورود بلاغا للعقيد أحمد نجم مفتش مباحث جنوب الجيزة، من إدارة شرطة النجدة بقيام أشخاص، بإطلاق أعيرة نارية، صوب صاحب محل سوبر ماركت، بمنطقة منيل شيحة، بمركز أبو النمرس، محدثًا إصابته التي اسقطته قتيلا في الحال.





وعلى الفور وجه اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بقطاع أمن الجيزة، بانتقال قوة أمنية لمكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها، وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة المقدم محمد داوود رئيس مباحث مركز أبو النمرس، والرائد مصطفي عثمان معاون مباحث المركز.

شكل اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، فريق بحث، ترأسه اللواء عاصم أبو الخير، مدير المباحث الجنائية بالقطاع، لكشف ملابسات قتل صاحب "سوبر ماركت"، داخل محل عمله بمنطقة منيل شيحة بأبو النمرس.