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عاجل.. طارق يحيي يعود للزمالك

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 02:12 ص
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طارق يحي
طارق يحي
هاني عصام
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عاد طارق يحيي نجم الزمالك السابق من جديد إلى القلعة البيضاء في منصب رئيس قطاعات الكرة بالقلعة البيضاء خلال الفترة الحالية.

وسبق وتولى يحيي هذا المنصب قبل أن يتولة تدريب فريق طلائع الجيش ثم رحل عن الفريق العسكري ليقرر الزمالك إعادته مرة أخرى.
ومن المنتظر أن يجتمع يحيي مع إدارة الزمالك في الساعات المقبلة لوضع الرتوش النهائية وخطة العمل للمرحلة المقبلة.
ويستعد للزمالك لمواجهة فريق حرس الحدود غدا الأربعاء على ستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة السادسة عشر لبطولة الدوري.
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