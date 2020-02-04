أحمد موسى للمواطنين: "كفاية بوس الفترة دي"



وأضاف موسى، خلال حلقة اليوم، من برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أنه على الجميع الاهتمام بالنظافة الشخصية وغسل اليدين باستمرار، معلقا: "كفاية بوس الفترة دي.. الناس تخف شوية يا جماعة.. الأطباء في كل حتة في العالم بيأكدوا أهمية عدم السلام بالبوس لتسببه في نقل الأمراض".



وتابع الإعلامي: "حالة الهلع والرعب اللي عند الناس ملهاش مبرر، ومصر لم يظهر بها أي إصابات أو اشتباه بإصابات فيروس كورونا".

نصح الإعلامي أحمد موسى، المواطنين بالتوجه للطبيب في حالة شعورهم بأعراض البرد، وعدم حصولهم على أدوية بدون الرجوع لطبيب معالج يشخص الحالة بشكل صحيح، موضحا أن الجميع معرضون للإصابة بنزلات البرد خلال فصل الشتاء.