العثور على جثة راقصة روسية عارية في شقة رجل أعمال كوري

كشفت صحيفة "ميرور" البريطانية، أن الأجهزة الأمنية في روسيا، عثرت على جثة الراقصة والممثلة الروسية، كريستينا دونتسوفا، عارية فى شقة مستأجرة لرجل أعمال كوري، يدعى " لي سونج تشول"، وهو المسؤول التنفيذي عن البيع بالتجزئة في حفلة بأحد الملاهي الليلية.



وتحقق الشرطة في الواقعة، ولم يتم الكشف حتى الآن عن سبب وفاتها، بينما أظهرت كاميرات المراقبة رجل الأعمال وهو يصطحب الراقصة إلى شقته قبل وفاتها.



وقال رجل الأعمال، في التحقيقات، أنه ذهب للاستحمام بعد الاستيقاظ من نومه، فوجدها جثة هامدة عارية في الحمام.



وأشارت التحريات إلى أنه لم يتم التحقق من سبب وفاة الراقصة، ولكن لا يوجد أي علامات تشير إلى أنها ماتت بشكل عنيف.