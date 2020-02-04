مصري عائد من الصين: "فوجئت بإجرءات على أعلى مستوى"



وأضاف الفقي، خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "من مصر"، المذاع على فضائية "سي بي سي"، أن مصر ضربت مثالًا أكثر من الرائع في التنظيم، واستقبال الجالية المصرية العائدة من الصين بعد انتشار فيروس كورونا.



وأكد المصري العائد من الصين، على أن الدولة المصرية اتخذت ونفذت إجراءات على أعلى مستوى لتعقيم الطائرة ومتعلقات أفراد الجالية المصرية القادمة من الصين، مشيرا إلى أن أفراد الطاقم الطبي الذي تعامل مع الجالية المصرية كانوا على أعلى مستوى في تنفيذ إجراءات التعقيم والسلامة والوقاية.



أعرب الدكتور مروان الفقي، أحد المصريين العائدين من الصين، عن سعادته بعودته لمصر بعد قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بإجلاء من يرغب في العودة من الجالية المصرية في الصين، معلقا: "أنا فوجئت بإجراءات على أعلى مستوى وتم استقبالنا والتعامل معنا بشكل احترافي".