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توخيل يوجه رساله قوية لريال مدريد بشأن رحيل مبابي

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 01:38 ص
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بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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وجه توماس توخيل، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، رسالة قوية لنادي ريال مدريد الإسباني، بشأن رحيل كيليان مبابي عن الفريق خلال الفترة المقبلة.

وخرج مبابي من مباراة باريس سان جيرمان ومونبيلييه غاضبا، بسبب استبداله، وظهر ذلك خلال الحديث المباشر بينهما خارج الخطوط.

وتحدث توخيل عن واقعة كيليان مبابي، في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة نانت في الدوري الفرنسي قائلا:" كانت لحظة رائعة لدينا عندنا كنا فائزين بتلك النتيجة الكبيرة، ولكن الصحافة لم تتحدث عن المباراة أبدا ً، ولكن هذا لم يؤثر علينا".

وتابع:" أعرف جيداً رغبة مبابي في إستكمال المباراة حتى النهاية، ولا يوجد أي شئ بيني وبينه، ولكن ذلك لا يمنعني من إعطاء بعض الوقت للاعبين على مقاعد البدلاء".

وأتم توخيل برسالة قوية لريال مدريد، قائلا:" ما فعله مبابي لن يؤثر عليه في شئ ولن يساعده على مغادرة النادي، الجميع يتفهم قراراتي داخل غرفة خلع الملابس، ولست خائفا من أي قرار أقوم بإتخاذه".
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