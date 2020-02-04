Advertisements
Advertisements
Advertisements

خالد جلال: وكلاء اللاعبين سبب عرقلتي في العودة للتدريب مرة أخرى

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 01:33 ص
Advertisements
خالد جلال
خالد جلال
هيثم موسى
Advertisements
اعترف خالد جلال المدير الفني الأسبق لنادي الزمالك بتأخر عودته مرة أخرى للتدريب في الدوري المصري الممتاز، بعد تجربته مع الفارس الأبيض.

وقال جلال خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد :" أنه تلقى عروضا كثيرة بعد رحيله من الزمالك ولكنه رفضها، بالاضافة إلى انه كان يقترب من تدريب طلائع الجيش وسموحة خلال الفترة الماضية ولكن المفاوضات لم تكتمل دون سبب واضح.

وأضاف أن وكلاء اللاعبين يتحكمون في تعيين المدربين للأندية بحكم علاقتهم برؤوساء الأندية وبالتالي دائرة المدربين تكون مقتصرة على عدد معيين.

وتابع أن هذا لم يغير من طريقته في مفاوضته مع رؤساء الأندية لتدريب أي فريق خلال الفترة المقبلة.
وأتم أن تم ترشيحه لتدريب الهلال السوداني ولكنها توقفت بعد التفاوض مع حمادة صدقي وظهوره في الصورة بقوة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

هنا العاصمة هاني العتال مناظرة كل يوم قناة اون قضايا اجتماعية سلم نفسك دوري مصري خلود زهران خالد جلال تفسير الاحلام تغذية الاطفال برنامج كل يوم اون تي في المخرج خالد جلال الكاملة القضية الفلسطينية القضية السورية السيسي الزمالك

أخبار تهمك

زلزال الميركاتو.. بيريز يفاجئ برشلونة بالصفقة الكبرى

منذ حوالي 4 ساعات

صفقة الموسم.. الأهلي يتأهب للتعاقد مع نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 7 ساعات

مسئول حكومي سابق يفجر مفاجأة بخصوص الضرائب على فودافون

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول تصريحات رسمية عن الاشتباه في إصابة مصريين بالكورونا

منذ حوالي 11 ساعة

تعليمات عاجلة من وزيرة الصحة للطلاب والمُعلمين قبل بدء الدراسة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الصين تعلن خبرًا سارًا بشأن فيروس "كورونا"

منذ ساعتين و 32 دقيقة

أخبار برشلونة اليوم| خناقة في التدريبات وإصابة تقلب الطاولة على سيتين.. وأزمة ميسي وجريزمان تستمر

منذ حوالي 4 ساعات

الاتحاد الإفريقي يكشف مفاجأة عن مصير مباراة الأهلي والهلال السوداني

منذ حوالي 3 ساعات

الضربة الأولى من سيتين.. مدرب برشلونة يقلب الطاولة على ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

"كورونا يغزو الصين".. 350 حالة وفاة و2100 إصابة جديدة بإقليم هوبي

منذ يوم

Appeared | نتيجة الشهادة الإعدادية التيرم الأول في محافظات "القليوبية - الشرقية - البحيرة - الغربية - بور سعيد".. إليكم روابط الحصول على نتيجة الص الثالث الإعدادي

منذ حوالي 4 ساعات

"هنيدي" يقصف جبهة "حلمي" والسقا يرد: "مش أحسن من اللي بيعمل ستارة بيتهم بدلة"

منذ حوالي 15 ساعة

ميسي يعثر على بديل سواريز في برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

أول تعليق من السفير السوداني بالقاهرة على بيان الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2020 بالاسم ورقم الجلوس (التيرم الأول) عبر موقع مديرية التربية والتعليم البديل qalubiaedu.org

منذ حوالي 4 ساعات

qalubiaedu | ظهرت نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه القليوبيه.. لينك مديرية التربية والتعليم للحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

المدربون "العواطلية".. زيدان وفينجر وكونتي الأبرز في أوروبا.. والمعلم وميدو والعشري أشهر المصريين

مفاجأة.. "جروس" سبب رفض الاتحاد التعاقد مع مدرب الزمالك السابق

إعلامي رياضي يفجرها: جروس يرحل عن الزمالك في أول تعثر

ميمي عبد الرازق: ميدو وإيهاب جلال وعلي ماهر رفضوا تدريب المصري

الإسماعيلي يفشل في إعادة ديسابر

فرج عامر: حسن شحاتة أفضل من الجوهري.. و"إيتو" عرض نفسه على سموحة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:31 م

Appeared | نتيجة الشهادة الإعدادية التيرم الأول في محافظات "القليوبية - الشرقية - البحيرة - الغربية - بور سعيد".. إليكم روابط الحصول على نتيجة الص الثالث الإعدادي

أول تعليق من السفير السوداني بالقاهرة على بيان الأهلي

11:03 م

"هنيدي" يقصف جبهة "حلمي" والسقا يرد: "مش أحسن من اللي بيعمل ستارة بيتهم بدلة"

12:05 م

مسئول حكومي سابق يفجر مفاجأة بخصوص الضرائب على فودافون

11:10 م

عاجل.. الصين تعلن خبرًا سارًا بشأن فيروس "كورونا"

12:29 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زيادة المعاشات لدفع 2 مليون موظف للمعاش المبكر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: القوة الغاشمة لأصحاب المليارات

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ليست مجرد مباراة

DMCA.com Protection Status