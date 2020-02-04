خالد جلال: وكلاء اللاعبين سبب عرقلتي في العودة للتدريب مرة أخرى

وقال جلال خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد :" أنه تلقى عروضا كثيرة بعد رحيله من الزمالك ولكنه رفضها، بالاضافة إلى انه كان يقترب من تدريب طلائع الجيش وسموحة خلال الفترة الماضية ولكن المفاوضات لم تكتمل دون سبب واضح.



