سفيرنا بالصين يكشف حقيقة إصابة مواطنين مصريين بفيروس "كورونا"



وأَضاف البدري، خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "من مصر"، المذاع على فضائية "سي بي سي"، أن وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي أساءت نشر الأخبار، وما حدث هو منع المواطنين من السفر وليس احتجازهما.



وأوضح السفير المصري، أن السلطات الصينية منعت المواطنين المصريين من السفر نظرا لارتفاع درجة الحرارة، مؤكدا أنهما بحالة صحية جيدة وارتفاع الحرارة كان نتيجة الإجهاد فقط وأنه يتواصل معهما على مدار الساعة وحالتهم الصحية جيدة، معقبًا: "المواطنين بيكلموني من بيتهما، وهما مع بعض في نفس البيت ومفيش مصريين مصابين في الصين بكورونا".



كشف محمد البدري، سفير مصر لدى الصين، عن أوضاع الحالتين من أفراد الجالية المصرية، الذين تم منعهم من قبل السلطات الصينية بعد ارتفاع درجة حرارتهما، مؤكدا أن حالتهما الصحية جيدة وأنهما غير مصابين بفيروس كورونا كما روج البعض.