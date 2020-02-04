ناهد السباعي لـ"الفجر الفني": أنا زوجة يوسف الشريف في "النهاية".. وتمنيت الوقوف أمام جدي فريد شوقي (حوار)





تخوضي السباق الرمضاني القادم بمسلسل "النهاية".. ما الذي جذبك للمشاركة فى هذا العمل؟



وما الشخصية التى تجسيدها خلال مسلسل "النهاية" ؟





وهل انتهيت من تصوير مشاهدك الخاصة بالمسلسل.. وما كواليس العمل مع يوسف الشريف؟

لم انتهي من تصوير مشاهدي الخاصة بالمسلسل، كواليس العمل مع يوسف الشريف جميلة جداً فهو شخص محترم سواء على المستوي المهني أو الشخصي وأنا سعدت جداً بالعمل معه.



آخر عمل سينمائي قدمتيه فيلم اللعبة الأمريكاني.. كيف كانت تجربتك فى هذا العمل؟

هذه التجربة لها ذكرى خاصة معي ومع والدتي فالفيلم من تأليف والدي وإنتاج والدتي، وهو ذكرى تحكي عن والدي لذلك لها طابع خاص بالنسبة لي ولوالدتي.



وهل لديك جديد خلال الفترة المقبلة فى السينما؟

لا يوجد جديد ولكن انتظر عرض فيلم "ماكو" فى السينما وهو فيلم تدور أحداثه حول عبارة "سالم اكسبريس" عن ذهاب ثمانية أشخاص فى رحلة بهدف الغوص فى أعماق البحر الأحمر فى عالم مليء بالذكريات.



وما معايير اختيارك للدور المقدم لك؟

أن يكون الدور فيه تحدي كبير ومختلف وجديد ويضيف لى فى مشواري الفني ويكون مؤثر فى العمل ذاته.



ومع من من الممثلين القدامي كنت تتمنى الوقوف أمامهم؟

كثير من نجوم الزمن الجميل أبرزهم جدي الفنان فريد شوقي، وجدتي هدي سلطان



هل مقارنتك بجدك فريد شوقي، وجدتك هدى سلطان تزعجك ؟

لا بالعكس هم أهلي ومقارنتي بيهم شرف لي وأنا أفتخر بيهم دائماً.



وما أقرب الأعمال الفنية التي قدمها جدك فريد شوقي إلى قلبك؟

هناك الكثير من الأعمال منها "يارب ولد، كلمة شرف، بداية ونهاية، ٣٠ يوم فى السجن".



وما الدور الذي أحدث طفرة فى مشوارك الفني؟

فيلم "يوم للستات"



هل كان لأسرتك دور فى دخولك مجال التمثيل.. بما إنك من عائلة فنية؟

كان لوالدي ووالدتي دور كبير فى دخولي مجال التمثيل وكان دائمًا مهتمين بيه للذهاب إلى ورش التمثيل ووقفوا بجانبي كثيرًا.



اعتزال الكثير من الفنانين مهنة التمثيل ووصفوها بأنها تحتاج إلى واسطة.. ماتعليقك على هذا ؟

هذه المهنة لا تستطيع أن تستكمل بالواسطة فإذا الواسطة كانت بداية للممثل ولم يعجب الجمهور ولم يحبه لن يستطيع أن يكمل فيها.



هل أنتي من مهتمي السوشيال ميديا.. وهل تردي على المنتقدين لك خلال السوشيال ميديا؟

لست من مهتمي السوشيال ميديا ولكن أحاول أن أواكب العصر وأهتم بها، أحيانًا أرد على المنتقدين.













ممثلة موهوبة تتميز بالأدوار المركبة التى تخطف بها جمهورها، تسعى دائمًا لتقديم المختلف والجديد، ورثت حبها للفن من جدها الفنان الراحل فريد شوقي وجدتها الفنانة هدى سلطان.فتحت الفنانة ناهد السباعي، قلبها لـ"الفجر الفني" حيث كشفت عن أسباب قبولها للمشاركة فى مسلسل "النهاية" مع يوسف الشريف، الشخصية التى تجسدها خلال هذا العمل، دور أسرتها فى دخولها الوسط الفني.وإلى نص الحوار..الذي جذبني للمسلسل أنه جديد ومختلف ودائمًا أعمال يوسف الشريف تشد الناس لأنها لها طابع مميز وخاص جدًا عن باقي الأعمال، وأيضًا الدور جديد ومختلف ولم أقدمه من قبل، وكذلك العمل مع المخرج ياسر سامي جذبني للمشاركة لأنه أول تعاون بيني وبينه وهو شخص محترم سواء على المستوي المهني أو الإنساني.أجسد شخصية زوجة الفنان يوسف الشريف والشخصية جديدة ومختلفة تمامًا عن ما قدمته وأتمنى أن تنال إعجاب الجمهور.