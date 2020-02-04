علاء عبدالعال يكشف حقيقة رفضه التعاقد مع أليو بادجي

أكد علاء عبد العال، المدير الفني لنادي بتروجت، أنه لم يرفض التعاقد مع السنغالي آليو بادجي، المهاجم الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

أكد علاء عبد العال، المدير الفني لنادي بتروجت، أنه لم يرفض التعاقد مع السنغالي آليو بادجي، المهاجم الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وأوضح عبدالعال في تصريحات خاصة لنمبر وان على قناة النهار: "رفضت شبيه بادجي ولكن لم ارفض بادجي فهذا غير طبيعي"

وأوضح عبدالعال في تصريحات خاصة لنمبر وان على قناة النهار: "رفضت شبيه بادجي ولكن لم ارفض بادجي فهذا غير طبيعي"