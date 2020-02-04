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منتخب مصر يحدد الموعد المبدئي لمواجهة توجو فى تصفيات أمم إفريقيا

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 01:21 ص
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منتخب مصر
منتخب مصر
محمد جمال
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حدد الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى بقيادة حسام البدري الموعد المبدئي لمواجهة منتخب مصر لنظيره منتخب توجو، فى اللقاء المقرر إقامته فى مصر فى مارس القادم ضمن مباريات الجولة الثالثة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية والمقرر إقامتها بالكاميرون 2021.

وكان منتخب مصر تحت قيادة حسام البدري قد تعادل فى أول مواجهتان أمام كل من كينيا وجزر القمر يومي 14 و18 نوفمبر الماضي، ليرفع الفراعنة شعار لا بديل عن الفوز أمام توجو من أجل الصعود للكان القادمة.

ومن المفترض أن تقام مباراة مصر أمام توجو فى أحد أيام 23 وحتي 31 مارس القادم، ليحدد الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى يوم 26 مارس لمواجهة توجو ثم إرساله للإتحاد الإفريقي لكرة القدم ليعتمد موعد اللقاء قبل يوم 7 فبراير القادم.

وكانت قرعة تصفيات الدور الثاني لقارة إفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 قد آسفرت عن وقوع مصر فى المجموعة السادسة بجانب كل من ليبيا والجابون وأنجولا.
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