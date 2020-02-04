خاص .. هشام حنفي يكشف سبب تصفيق صالح سليم له.. وبكائه في أول ظهور

سرد هشام حنفي نجم الأهلي الأسبق، موقف لن ينساه مع المايسترو صالح سليم.

سرد هشام حنفي نجم الأهلي الأسبق، موقف لن ينساه مع المايسترو صالح سليم.

وقال حنفي في تصريحات خاصة لـ الفجر الرياضي : أتذكر أول مشاركة لي مع الأهلي أمام أولمبيك البيضاوي المغربي، على ملعب ستاد القاهرة وسط 100 ألف متفرج.

وقال حنفي في تصريحات خاصة لـ الفجر الرياضي : أتذكر أول مشاركة لي مع الأهلي أمام أولمبيك البيضاوي المغربي، على ملعب ستاد القاهرة وسط 100 ألف متفرج.

وأضاف :" وقتها لعبت أمام أعين صالح سليم لأول مرة، حيث كان جالسا بالمقصورة، وأحرزت هدفين، وبعد الهدف الثاني التقطتني الكاميرا وانا أبكي، ثم تحولت لتظهر صالح سليم في نفس اللحظة وهو يصفق لي من المدرجات".