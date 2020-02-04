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خاص .. هشام حنفي يكشف سبب تصفيق صالح سليم له.. وبكائه في أول ظهور

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 01:06 ص
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هشام حنفي
هشام حنفي
أحمد شاكر
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سرد هشام حنفي نجم الأهلي الأسبق، موقف لن ينساه مع المايسترو صالح سليم.

وقال حنفي في تصريحات خاصة لـ الفجر الرياضي : أتذكر أول مشاركة لي مع الأهلي أمام أولمبيك البيضاوي المغربي، على ملعب ستاد القاهرة وسط 100 ألف متفرج.

وأضاف :" وقتها لعبت أمام أعين صالح سليم لأول مرة، حيث كان جالسا بالمقصورة، وأحرزت هدفين، وبعد الهدف الثاني التقطتني الكاميرا وانا أبكي، ثم تحولت لتظهر صالح سليم في نفس اللحظة وهو يصفق لي من المدرجات".

وتابع:" كان احساس رائع لي، وموقف لن أنساه، أتذكر بعد المباراة أشاد بي وقال لي بأنني سوف أكون مستقبل النادي".

وأتم كلماته:" وصل لي أكثر من عرض للاحتراف ولكن سليم رفضهم تمسكا بي".
Mohamed Marei
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