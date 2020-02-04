طارق نور: "الناس مكنتش بتجب تتفرج على عمرو أديب"

قال طارق نور، رائد الدعاية والإعلان في مصر، إن صناعة الإعلان تطورت ومصر احتلت مركزًا متقدمًا جدًا في هذا المجال، معقبًا: "المصريين يحتلوا المركز الأول في الإعلان وهذا بسبب خفة دم المصريين وإبداعهم".



وتابع "نور"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الاثنين، أن الإعلام بدون الإعلان لن يستطيع أن يتواجد إلا إذا وقفت ورائه الدولة، خاصة أن صناعة الإعلامي أمر صعب، معقبًا: "الإعلامي بيشوف الويل عشان يظهر على الشاشة".



ولفت إلى أن الإعلامي عمرو أديب قبل أن ينجح بمثل هذه الصورة استمر في العمل 8 سنوات، دون أن ينجح، معقبًا: "عمر أديب نفسه كان بيقول الناس مش بتحب تتفرج عليا".

