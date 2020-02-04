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عاجل.. ارتفاع قتلى فيروس كورونا في الصين لـ425 حالة

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 01:08 ص
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أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
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كشفت قناة "فرانسيس 24"، في نبأ عاجل، عن ارتفاع قتلى فيروس كورونا في الصين لـ425 حالة.

وكانت فضائية "الحياة"، قد عرضت مقطع فيديو يشرح كيف نحمي أنفسنا وأولادنا من الإصابة بفيروس كورونا الجديد، مؤكدًا أنه يجب غسل الأيدي بالماء والصابون، وأنه يجب تجنب التعامل مع المصابين بالبرد والسعال؛ لأنه من الممكن أن يكون حاملًا للفيروس.

كما شدد الفيديو، على ضرورة التأكد من نظافة الأسطح؛ لأن الفيروس يسهل انتقاله بعد ملامسة الأسطح الملونة، مضيفًا أنه يجب عدم التعامل مع أي حيوانات المزارع أو الحيوانات البرية إذا كان هناك شك في حملهم للمرض.
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فيروس جديد فيروس الكورونا برية

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