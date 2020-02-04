عاجل.. ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في الصين لـ414 حالة

كشفت تقارير إعلامية صينية، عن ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 414 حالة، حسبما ذكرت فضائية "ten"، في نبأ عاجل.



وكان الرئيس الصيني، شي جين بينغج، أعلن أن مكافحة فيروس كورونا هي المهمة الأكثر أهمية في الوقت الحالي، وفقًا لما ذكر التلفزيون الحكومي في الصين.



وأضاف الرئيس الصيني، أن الصين ستحافظ على استقرار الاستهلاك وتسريع بدء مشروعات استثمارية جديدة، موضحًا، أنه سيراقب عن كثب العملية الاقتصادية وسيركز على تأثير تفشي الفيروس الجديد.

