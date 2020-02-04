مصطفى بكري يكشف عن وصية ليبيا للمصريين

أشاد الإعلامي مصطفى بكري، بالرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلًا: "سأظل حاملًا لـ جميل الرئيس عبد الفتاح السيسي على عاتقي طوال عمري"، موضحًا أن الرئيس السيسي أخذ على عاتقه مهمة بناء هذا الوطن.



وتابع "بكري"، خلال حواره مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامجه "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء الاثنين: "أنا معارض، وحبست 5 مرات في أنظمة سابقة بسبب قضايا الرأي، عشان محدش يقول بدافع".



واستكمل الإعلامي مصطفى بكري: "عندما تتعرض الأوطان للخطر لازم نقف كلنا مع الوطن"، مضيفًا: "وصية ليبيا هي خلي بالكوا مع الرئيس السيسي، لأن مصر حجر الزاوية ومفتاح النهوض".

