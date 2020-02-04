أسما شريف منير: فكرت فى الانتحار بعد أزمة الشيخ الشعرواي





علقت الإعلامية أسما شريف منير، على الأزمة التي وقعت فيها بعد انتقادها الراحل الشيخ محمد متولي الشعرواي، قائلة: "حاولت الانتحار وقلت ساعتها طيب أموت نفسى ولا أعمل إيه".







وأضافت خلال لقائها مع الإعلامية لميس الحديدي، في برنامج "القاهرة الآن"، المذاع على قناة "الحدث"، لو يعرفونى اللى شتمونى هيعرفوا إنى حقيقى مكنتش أقصد





"أنا بقول اللى جوايا واللى فى قلبى، معرفش أتغير لأنى أنا متسرعة، الموضوع اتقفل".











