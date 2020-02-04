التعليم عن شائعات تأجيل الدراسة: "ضمن حروب الجيل الرابع"

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الوزارة تتخذ كافة الإجراءات الوقائية على مدار العام، وليس الآن فقط، بالإضافة إلى أنها تشدد التعليمات حاليًا لنشر التوعية الصحية.



وأكد "شوقي"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامجها "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث"، أن الدراسة ستبدأ في موعدها، ولا يوجد تأجل، وأنه لا داعي للقلق؛ لأن مصر لا يوجد بها أي خطر، وكافة الإجراءات التي تتخذ احترازية.



وعلق وزير التربية والتعليم، على شائعات تأجيل الدراسة، موضحًا أن هناك حملة ممنهجة ضمن حروب الجيل الرابع والخامس، لافتًا إلى أن فيديو التأجيل المنتشر يعود لـ عام 2014.

