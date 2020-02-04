هل انتشار "كورونا" مؤامرة ضد الصين؟.. البنك الدولي يجيب

قال الدكتور محمود محي الدين، الخبير الاقتصادي، إن الاقتصاد الصيني هو المتاجر الأول عالميًا، ولهذا فأي تأثير في الاقتصاد الصيني سيؤثر في الوضع العام.



واستبعد "محي الدين"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الاثنين، أن يكون فيروس كورنا جزءًا من حرب بيولوجية تتعرض لها الصين بهدف ضرب اقتصادها، خاصة وأن تأثير ما تتعرض له الصين سيظهر على العالم كله.



وأضاف الخبير الاقتصادي، أنه لو طال أمد فترة فيروس كورونا سيتم العمل وفقا لمبدأ الواقع الجديد، حيث سيتم العمل على ترتيب الوضع من جديد.

