الصحة: فترة حضانة فيروس كورون 14 يومًا

قالت وزارة الصحة، إن فترة حضانة فيروس كورونا هي 14 يومًا، لافتًة إلى أنه تم تجهيز فندق كامل بمحافظة مطروح، وتم تجهيزه على أعلى مستوى كحجر صحي للمصريين العائدين من الصين.



وأضافت الوزارة خلال تصريحات تلفزيونية مع برنامج "مصر النهارده"، المذاع على "القناة الأولى"، أنه تم تجهيز مستشفى النجيلة بمطروح بكافة الأجهزة الطبية، وكافة التخصصات للمصريين العائدين من الصين.



وشددت الوزارة، على أنه لا يوجد أي حالات إصابة أو اشتباه بفيروس كورونا في مصر، مؤكدة أن المصريين العائدين من الصين حالتهم الصحية سليمة 100%، ودرجة حرارتهم طبيعية، ولم تظهر عليهم أي أعراض فيروس كورونا.

