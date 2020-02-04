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عاجل.. الصين تعلن خبرًا سارًا بشأن فيروس "كورونا"

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 12:29 ص
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أرشيفية
أرشيفية
الفجر
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أكدت السلطات الصينية نجاحها في زراعة سلالات من فيروس "كورونا" المستجد، والمعروف بـ"2019-nCoV"، في مختبر صيني وبعضها في حالة جيدة، الأمر الذي يمهد لإنتاج لقاح ضد العدوى بالمرض.

ونقلت "روسيا اليوم"، عن السفير الصيني لدى موسكو، تشانج هان هوي، قوله إن بلاده أطلعت منظمة الصحة العالمية وروسيا على هذه التطورات، وقدمت إلى موسكو أيضا الشريط الوراثي للفيروس، مشددًا على أن هذا الأمر يكفي لإجراء بحوث علمية، موضحا أن أعداد المصابين في انخفاض، وزاد عدد المتعافين منه.

وشدد السفير الصيني على أن "الصين وروسيا تتمتعان بمعرفة وخبرات واسعة في هذا المجال"، موضحا: "في القريب العاجل، ستحدث نقلة نوعية.. سنتعامل بسرعة مع الوضع الحالي، والنور يلوح في الأفق".

الجدير بالذكر أن فيروس كورونا المستجد، ظهر منذ أسابيع في منطقة ووهان الصينية، وحصد أرواح مئات المواطنين، وأصيب به الآلاف.
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الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس الكورونا الصين اخبار

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