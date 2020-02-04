مصطفى بكري يكشف تفاصيل جديدة عن فترة حكم الإخوان

كشف الإعلامي مصطفى بكري، تفاصيل عن فترة حكم الإخوان لمصر، قائلًا إن محمد مرسي كان ينظم مائدة "فتة" كان يحضرها أشخاص ملثمون بسيارات بدون لوحات معدنية.



وتابع "بكري"، خلال حواره مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامجه "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء الاثنين: "لأول مرة يدخل البصل الأخضر القصر الرئاسي كان في عهد محمد مرسي"، موضحًا أن محمد مرسي طلب من العاملين بالرئاسة "لبشة قصب"، و"حزمة بصل أخضر" للإفطار".



أضاف الإعلامي، أن مرسي طلب كرسي بديل لكرسي مبارك، وقدرة مصر المالية لم تكف فأتوا له بـ12 كرسي آخر ليجلس كل يوم على واحد، لافتًا إلى أن مرسي وهو على متن الطائرة خلال رحلته إلى موسكو طلب كوب عصير باللبن، والليمون بالزنجبيل فاستغرب فريق الضيافة، متابعًا: "محمد مرسي كان يذهب زيارة لأهله في الشرقية بالطائرة الخاصة".

