Advertisements
Advertisements
Advertisements

عضو اللجنة العليا لمعرض الكتاب: نشاط غير مسبوق بالدورة الحالية

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 04:41 ص
Advertisements
الدكتور شوكت المصري
الدكتور شوكت المصري
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال الدكتور شوكت المصري، عضو اللجنة العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، إن معرض الكتاب في دورته الـ 51 شهد نجاحًا غير مسبوقًا، مضيفا أن التنظيم كان أكثر تنظيمًا عن الدورة السابقة، حيث بدأ الزوار تآلف المكان.

وأشار "المصري"، خلال حواره ببرنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، مساء الاثنين، إلى أنه تم التجهيز لمعرض الكتاب منذ شهر يوليو الماضي، موضحًا أنهم حرصوا على حل التحديات التي واجهت المعرض في دورته السابقة كتوفير وسائل نقل.

وأضاف عضو اللجنة العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، أن فكرة "كشك الموسيقى" بالمعرض هدفه تحسين ذوق المواطنين، حيث قدم المعرض 60 ساعة موسيقى خلال أيامه.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

معرض الكتاب توك شو اخبار

أخبار تهمك

عثمان ديمبلي يسبب ثورة غضب داخل برشلونة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. أول تصريحات رسمية عن الاشتباه في إصابة مصريين بالكورونا

منذ حوالي 14 ساعة

زلزال الميركاتو.. بيريز يفاجئ برشلونة بالصفقة الكبرى

منذ حوالي 7 ساعات

صفقة الموسم.. الأهلي يتأهب للتعاقد مع نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 10 ساعة

"هنيدي" يقصف جبهة "حلمي" والسقا يرد: "مش أحسن من اللي بيعمل ستارة بيتهم بدلة"

منذ حوالي 18 ساعة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2020 بالاسم ورقم الجلوس (التيرم الأول) عبر موقع مديرية التربية والتعليم البديل qalubiaedu.org

منذ حوالي 7 ساعات

qalubiaedu | ظهرت نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه القليوبيه.. لينك مديرية التربية والتعليم للحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية

منذ حوالي 8 ساعات

الاتحاد الإفريقي يكشف مفاجأة عن مصير مباراة الأهلي والهلال السوداني

منذ حوالي 6 ساعات

Appeared | نتيجة الشهادة الإعدادية التيرم الأول في محافظات "القليوبية - الشرقية - البحيرة - الغربية - بور سعيد".. إليكم روابط الحصول على نتيجة الص الثالث الإعدادي

منذ حوالي 7 ساعات

تعليمات عاجلة من وزيرة الصحة للطلاب والمُعلمين قبل بدء الدراسة

منذ حوالي 10 ساعات

"كورونا يغزو الصين".. 350 حالة وفاة و2100 إصابة جديدة بإقليم هوبي

منذ يوم

مسئول حكومي سابق يفجر مفاجأة بخصوص الضرائب على فودافون

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الصين تعلن خبرًا سارًا بشأن فيروس "كورونا"

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة.. تفاصيل جديدة حول شكوى الأهلي ضد الهلال السوداني

منذ حوالي 20 ساعة

أول تعليق من السفير السوداني بالقاهرة على بيان الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

الضربة الأولى من سيتين.. مدرب برشلونة يقلب الطاولة على ريال مدريد

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

شوكت المصري: سعر تذكرة الدخول لمعرض الكتاب 3 جنيهات

مفاجأة مجانية للأطفال في معرض القاهرة الدولي للكتاب (فيديو)

شوكت المصري: معرض الكتاب في ثوبه الجديد أبهر الجميع (فيديو)

مدير معرض الكتاب : الدخول مجاني لـ ذوي الاحتياجت الخاصة

شوكت المصري: افتتاح "السيسي" لمعرض الكتاب أحد أشكال التحول

نائب رئيس هيئة الكتاب: حجم الإقبال على معرض القاهرة للكتاب فاق كل التوقعات

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:31 م

Appeared | نتيجة الشهادة الإعدادية التيرم الأول في محافظات "القليوبية - الشرقية - البحيرة - الغربية - بور سعيد".. إليكم روابط الحصول على نتيجة الص الثالث الإعدادي

"هنيدي" يقصف جبهة "حلمي" والسقا يرد: "مش أحسن من اللي بيعمل ستارة بيتهم بدلة"

12:05 م

أول تعليق من السفير السوداني بالقاهرة على بيان الأهلي

11:03 م

صفقة الموسم.. الأهلي يتأهب للتعاقد مع نجم الزمالك السابق

07:48 م

مسئول حكومي سابق يفجر مفاجأة بخصوص الضرائب على فودافون

11:10 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زيادة المعاشات لدفع 2 مليون موظف للمعاش المبكر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: القوة الغاشمة لأصحاب المليارات

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ليست مجرد مباراة

DMCA.com Protection Status