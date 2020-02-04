عضو اللجنة العليا لمعرض الكتاب: نشاط غير مسبوق بالدورة الحالية

قال الدكتور شوكت المصري، عضو اللجنة العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، إن معرض الكتاب في دورته الـ 51 شهد نجاحًا غير مسبوقًا، مضيفا أن التنظيم كان أكثر تنظيمًا عن الدورة السابقة، حيث بدأ الزوار تآلف المكان.



وأشار "المصري"، خلال حواره ببرنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، مساء الاثنين، إلى أنه تم التجهيز لمعرض الكتاب منذ شهر يوليو الماضي، موضحًا أنهم حرصوا على حل التحديات التي واجهت المعرض في دورته السابقة كتوفير وسائل نقل.



وأضاف عضو اللجنة العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، أن فكرة "كشك الموسيقى" بالمعرض هدفه تحسين ذوق المواطنين، حيث قدم المعرض 60 ساعة موسيقى خلال أيامه.

