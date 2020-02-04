"الإسرائيليات" تجمع يوسف زيدان ووائل الابراشي في جلسة مطولة (صورة)













شارك الكاتب الدكتور يوسف زيدان جمهوره عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صورة جديدة تجمعه بالإعلامي وائل الإبراشي.وعلق "زيدان" قائلًا: "قبل قليل، بعد جلسة عمل مطوّلة تم خلالها الاتفاق على أن تكون أولى اللقاءات الأربعائية على شاشة القناة المصرية الأولى، بعد تطويرها.. عن الإسرائيليات وكتاب التيجان في ملوك حمير والخرافات التي تضفّرت في أذهان العوام مع المعتقدات الدينية".ومن المقرر أن يقدم الكاتب يوسف زيدان حلقة أسبوعية في برنامج الإبراشي على القناة المصرية الأولى، لمناقشة الكتب.