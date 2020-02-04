Advertisements
Advertisements
Advertisements

"الإسرائيليات" تجمع يوسف زيدان ووائل الابراشي في جلسة مطولة (صورة)

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 01:45 ص
Advertisements
بوابة الفجر
شيماء عطية
Advertisements

شارك الكاتب الدكتور يوسف زيدان جمهوره عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صورة جديدة تجمعه بالإعلامي وائل الإبراشي. 

وعلق "زيدان" قائلًا: "قبل قليل، بعد جلسة عمل مطوّلة تم خلالها الاتفاق على أن تكون أولى اللقاءات الأربعائية على شاشة القناة المصرية الأولى، بعد تطويرها.. عن الإسرائيليات وكتاب التيجان في ملوك حمير والخرافات التي تضفّرت في أذهان العوام مع المعتقدات الدينية".

ومن المقرر أن يقدم الكاتب يوسف زيدان حلقة أسبوعية في برنامج الإبراشي على القناة المصرية الأولى، لمناقشة الكتب.


"الإسرائيليات" تجمع يوسف زيدان ووائل الابراشي في جلسة مطولة (صورة)
"الإسرائيليات" تجمع يوسف زيدان ووائل الابراشي في جلسة مطولة (صورة)
Advertisements

الكلمات المفتاحية

يوسف زيدان منوعات ثقافة الفجر الفني الابراشي

أخبار تهمك

أخبار برشلونة اليوم| خناقة في التدريبات وإصابة تقلب الطاولة على سيتين.. وأزمة ميسي وجريزمان تستمر

منذ حوالي 4 ساعات

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2020 بالاسم ورقم الجلوس (التيرم الأول) عبر موقع مديرية التربية والتعليم البديل qalubiaedu.org

منذ حوالي 4 ساعات

"هنيدي" يقصف جبهة "حلمي" والسقا يرد: "مش أحسن من اللي بيعمل ستارة بيتهم بدلة"

منذ حوالي 15 ساعة

qalubiaedu | ظهرت نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه القليوبيه.. لينك مديرية التربية والتعليم للحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الصين تعلن خبرًا سارًا بشأن فيروس "كورونا"

منذ ساعتين و 32 دقيقة

الاتحاد الإفريقي يكشف مفاجأة عن مصير مباراة الأهلي والهلال السوداني

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أول تصريحات رسمية عن الاشتباه في إصابة مصريين بالكورونا

منذ حوالي 11 ساعة

Appeared | نتيجة الشهادة الإعدادية التيرم الأول في محافظات "القليوبية - الشرقية - البحيرة - الغربية - بور سعيد".. إليكم روابط الحصول على نتيجة الص الثالث الإعدادي

منذ حوالي 3 ساعات

"كورونا يغزو الصين".. 350 حالة وفاة و2100 إصابة جديدة بإقليم هوبي

منذ يوم

مسئول حكومي سابق يفجر مفاجأة بخصوص الضرائب على فودافون

منذ حوالي 4 ساعات

زلزال الميركاتو.. بيريز يفاجئ برشلونة بالصفقة الكبرى

منذ حوالي 4 ساعات

صفقة الموسم.. الأهلي يتأهب للتعاقد مع نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 7 ساعات

أول تعليق من السفير السوداني بالقاهرة على بيان الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

ميسي يعثر على بديل سواريز في برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

تعليمات عاجلة من وزيرة الصحة للطلاب والمُعلمين قبل بدء الدراسة

منذ حوالي 7 ساعات

الضربة الأولى من سيتين.. مدرب برشلونة يقلب الطاولة على ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

قريبًا.. وائل الإبراشي يقدم "كل يوم" على "ON E"

يوسف زيدان: أوافق على زيارة إسرائيل وإلقاء محاضرات بها لكن بشرط

وزير التعليم يُحذر: بعض الكتب الخارجية المتداولة لدى أولياء الأمور مزورة

سوزان نجم الدين تكشف كواليس "ابن أصول" عبر "كل يوم" الليلة

وائل الإبراشي: 30 يونيو ثورة محفورة في أذهان كل المصريين

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:31 م

Appeared | نتيجة الشهادة الإعدادية التيرم الأول في محافظات "القليوبية - الشرقية - البحيرة - الغربية - بور سعيد".. إليكم روابط الحصول على نتيجة الص الثالث الإعدادي

أول تعليق من السفير السوداني بالقاهرة على بيان الأهلي

11:03 م

"هنيدي" يقصف جبهة "حلمي" والسقا يرد: "مش أحسن من اللي بيعمل ستارة بيتهم بدلة"

12:05 م

مسئول حكومي سابق يفجر مفاجأة بخصوص الضرائب على فودافون

11:10 م

عاجل.. الصين تعلن خبرًا سارًا بشأن فيروس "كورونا"

12:29 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زيادة المعاشات لدفع 2 مليون موظف للمعاش المبكر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: القوة الغاشمة لأصحاب المليارات

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ليست مجرد مباراة

DMCA.com Protection Status