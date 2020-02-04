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مصري عائد من ووهان يوجه رسالة مهمة للمواطنين

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 12:18 ص
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المصريين العائدين من ووهان
المصريين العائدين من ووهان
أمنية فوزي
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روى محمد بلال، طالب دكتوراة في مدينة ووهان الصينية، وأحد المصريين العائدين من الصين، تفاصيل انتقالهم من ووهان إلى مصر، موضحًا أن الرحلة استغرقت 36 ساعة منذ نزولهم من منازلهم في مدينة ووهان، حتى وصولهم إلى مصر، لافتًا إلى أن مدة الرحلة في الطبيعي 12 ساعة.

وأشار "بلال"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامجها "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث"، إلى أنهم خضعوا لفحوات طبية دقيقة وشاملة، مطمئنًا المواطنين: "أرجوكم اطمنوا إحنا جايين لمصر هربانين من الفيروس مش حاملين ليه".

ولفت إلى أنهم طالبوا بالخضوع لفحوصات وإجراءات دقيقة قبل مجيئهم إلى مصر خوفًا على بلدهم وعلى الشعب المصري، متابعًا: "إحنا بخير، وربنا ما يكتب على حد إللى شوفناه في ووهان".

وعن احتجاز اثنين من المصريين في ووهان، قال إن درجة حراراتهم لم تتجاوز 37.3، ولكن ووهان متشددة في إجراءاتها، وتحولت إلى مدينة أشباح.
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الكلمات المفتاحية

ووهان محمد بلال المصريين العائدين الصين

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