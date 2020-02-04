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ليلى زاهر تنشر صورها برفقة ياسر جلال في كواليس"الفتوة" (صور)

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 01:14 ص
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بوابة الفجر
رشا عادل
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نشرت الفنانة ليلى زاهر، مجموعة صور جديدة لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت ليلى، خلال الصور في كواليس مسلسل "الفتوة" برفقة الفنان ياسر جلال والمخرج هاني سرحان وكانت ترتدي جلبابًا باللون الابيض ومطرزة بالورود وإيشاربًا واعتمدت خلال إطلالتها على مكياج ناعم.

وعلقت زاهر، على الصور قائلة: "بسم الله الرحمن الرحيم مسلسل الفتوة رمضان ٢٠٢٠ مع العظيم ياسر جلال تأليف هاني سرحان وإخراج الأستاذ حسين المنباوي".


ولاقت الصور تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنانة المصرية، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"هتكسري العالم بقا" وأضاف آخر"فرحانه اوي انك رجعتي لنا تاني"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"مبروك يالولي".

ويذكر أن آخر أعمال ليلى زاهر، فيلم "عنتر وبيسة"، وتدور أحداثة في إطار كوميدي، وشارك في البطولة عدد كبير من الفنانين من ضمنهم الفنانة أمينة ومحمد لطفي وهشام إسماعيل ويوسف عيد، والمسلسل من إخراج محمد الطحاوي.


ليلى زاهر تنشر صورها برفقة ياسر جلال في كواليس"الفتوة" (صور)
ليلى زاهر تنشر صورها برفقة ياسر جلال في كواليس"الفتوة" (صور)
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الكلمات المفتاحية

ياسر جلال منوعات ليلى زاهر فنانة الفتوة

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