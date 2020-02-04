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في مباراة دراماتيكية.. نابولي يعبر عقبة سامبدوريا في الدوري الإيطالي

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 12:06 ص
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نابولي
نابولي
وكالات
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حقق نابولي فوزًا صعبًا ومثيرًا على حساب مضيفه سامبدوريا بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الاثنين  ضمن منافسات المرحلة الثانية والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وتقدم نابولي بهدفين حملا توقيع اركاديوز ميليك وإليف إلماس، ولكن سامبدوريا لم يستسلم ورد بهدفين عن طريق فابيو كوالياريلا في الدقيقة 26 ومانولو جابياديني من ضربة جزاء في الدقيقة 73.

لكن قبل 7 دقائق من نهاية المباراة، سجل دييجو ديم الهدف الثالث لنابولي وفي الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع أحرز درايس ميرتينز الهدف الرابع من خطأ قاتل لحارس سامبدوريا إيميل أوديرو.

الفوز رفع رصيد نابولي إلى 30 نقطة في المركز العاشر وتوقف رصيد سامبدوريا عند 20 نقطة في المركز السادس عشر.
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الكلمات المفتاحية

نابولي سامبدوريا الدوري الإيطالي

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