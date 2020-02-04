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"خلافات عائلية".. انتداب الطب الشرعى في مقتل صاحب محل بالجيزة

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 01:38 ص
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أرشيفية
أرشيفية
إيريني صفوت
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أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، انتداب الطب الشرعى لتشريح جثة شاب ويدعى "محمد.ع.ا" بائع بمحل "سوبر ماركت" في عقده الثالث من العمر، إثر اطلاق النار عليه بقرية منيل شيحة بأبو النمرس، من قبل مجهولين، فيما طلبت التحريات حول الواقعة.

وكشفت التحريات الأولية، أن الشاب أطلق عليه النار من قبل أولاد عمه إثر خلافات عائليه تجمع بينهما، وفروا هاربين، فيما أمرت النيابة بالتحفظ على كاميرات المراقبة المحيطة بالمنطقة، للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.

كان المقدم محمد داود، رئيس مباحث قسم شرطة أبو النمرس، قد تلقى أشارة من غرفة عمليات النجدة، تفيد بقيام مجهولين بإطلاق أعيرة نارية تجاه أحد الأشخاص بمنطقة منيل شيحه بدائرة القسم.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، مدعومة بسيارة إسعاف وتبين قيام مجهولين بإطلاق أعيرة نارية تجاه "محمد ع" في العقد الثالث من عمره، حال تواجده داخل محل بقالة ملك له.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها للقبض على المتهم.
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الكلمات المفتاحية

شرطة أبو النمرس الكاميرات المراقبة الجيزة اخبار

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